Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: i biancorossi deragliano a Reggio Emilia

- Aprosegue il momento da incubo dell’che chiude una settimana senza vittorie uscendo battuta dal PalaBigi nettamente per 87-78 palesando ancora una volta le difficoltà delle ultime settimane: un attacco che fatica a produrre qualcosa di continuo e una difesa che non protegge più il ferro. In campionato un’altra riprova delle difficoltà milanesi, dalle quali la squadra di coach Messina dovrà risollevarsi perché la concorrenza in Italia quest’anno è tanta e viste le difficoltà die Bologna sembra anche iniziare a credere nella rivoluzione.prova a girare tutti i suoi uomini, ma non trova mai continuità, a livello realizzativo il migliore è Armoni Brooks autore di 20 punti (5/7 da 2 e 3/8 da 3), la novità sono i 36 minuti con 14 punti di Stefano Tonut (5/8 da 2), mentre Mirotic quasi in automatico ne segna 19, ma non bastano di fronte ad una difesa che per l’ennesima volta ne incassa praticamente 90.