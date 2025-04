Roma Juve 0-1 LIVE | Locatelli porta in vantaggio i bianconeri!

Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2024/25

La Juve torna in campo dopo la bella vittoria contro il Genoa all'Allianz Stadium. I bianconeri fanno visita alla Roma per la sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato.

Roma Juve 0-1: sintesi e moviola

FISCHIO D'INIZIO!

2? RITMI ALTI – Subito ritmi alti e veloci in campo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto.

3? TIRO WEAH – Bella palla di Vlahovic che allarga per Weah, poi si accentra e prova il tiro dalla distanza: salva in corner Svilar.

4? POSSESSO Juve – Lungo giro palla dei bianconeri, giallorossi fermi e bloccati nella loro metà campo. Pressing alto della squadra di Tudor.

