Gasperini sbotta | Le mie parole sul futuro hanno influenzato i risultati? È una stupidata abbiamo vinto 4-0 contro la Juve

di RedazionentusNews24dopo la sconfitta dell’Atalantala Lazio: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sulla partitaL’allenatore dell’Atalantaha parlato a Sky Sport dopo la sconfittala Lazio ricordando la vittoriala– «I dati parlano chiaro. Oggifatto una prestazione di assoluto valore ma non supportata dai gol. Non era facile mettere in difficoltà la Lazio con questa continuità e poi c’è stato il patatrack in difesa come a Firenze. Dobbiamo raccontare un’altra sconfitta ma non nello spirito con cuigiocato la gara».– «Questa è una. Dopo quelle5-0l’Empoli e 4-0lantus. Mi sembra una cosa di comodo gettata così. Nessuno si è mai tirato indietro, l’anno scorso ho firmato ad agosto, dopo la prima di campionato.