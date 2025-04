Luis Henrique Inter il Marsiglia non lo ostacolerà! La decisione in vista del calciomercato estivo

Luis Henrique Inter, l’esterno offensivo dei francesi piace ai nerazzurri: il Marsiglia ha preso una decisione sul giocatore econdo quanto riportato dal quotidiano locale marsigliese La Provence, Pablo Longoria e Mehdi Benatia non tratteranno a forza l’attaccante 23enne Luis Henrique se dovesse arrivare un’offerta consistente da una delle pretendenti. È stato addirittura fissato il prezzo minimo per il giocatore al quale l’anno scorso è stato prolungato il contratto fino al 2028. E l’Inter continua a insistere per il talento dei francesi. L’OM ha fissato una base di partenza per le trattative decisamente più alta e si siederà al tavolo solo con proposte da 35 milioni in su. Un divario significativo, ma il presidente Pablo Longoria è piuttosto abile quando si tratta di negoziare, soprattutto con i club italiani. Internews24.com - Luis Henrique Inter, il Marsiglia non lo ostacolerà! La decisione in vista del calciomercato estivo Leggi su Internews24.com di Redazione, l’esterno offensivo dei francesi piace ai nerazzurri: ilha preso unasul giocatore econdo quanto riportato dal quotidiano locale marsigliese La Provence, Pablo Longoria e Mehdi Benatia non tratteranno a forza l’attaccante 23ennese dovesse arrivare un’offerta consistente da una delle pretendenti. È stato addirittura fissato il prezzo minimo per il giocatore al quale l’anno scorso è stato prolungato il contratto fino al 2028. E l’continua a insistere per il talento dei francesi. L’OM ha fissato una base di partenza per le trattative decisamente più alta e si siederà al tavolo solo con proposte da 35 milioni in su. Un divario significativo, ma il presidente Pablo Longoria è piuttosto abile quando si tratta di negoziare, soprattutto con i club italiani.

Perché l'Inter vuole Luis Henrique del Marsiglia - Il centrocampista del Marsiglia Luis Henrique è entrato nel mirino dell`Inter per la prossima stagione. Brasiliano classe 2001, esterno d`attacco che l`estate. (calciomercato.com)

Luis Henrique-Inter: Benatia (Marsiglia) a San Siro per il derby di Coppa Italia - Il direttore sportivo del Marsiglia è a San Siro per il derby di Coppa Italia tra Milan-Inter, a conferma dell'interesse dei nerazzurri per Luis Henrique. Dialogo aperto tra le parti, anche se ... (sport.sky.it)

L'Inter accelera per Luis Henrique: contatti aperti con il Marsiglia - Lavorare d'anticipo è da qualche tempo il marchio di fabbrica della casa e anche questa volta l'Inter non fa eccezioni. Marotta, Ausilio e Baccin hanno messo nel mirino Luis Henrique, talentuoso ester ... (msn.com)