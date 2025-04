Nuove assunzioni per il Personale ATA | Anief chiede maggiori risorse

Personale ATA. Durante l'incontro del 27 marzo 2025, il Ministero ha annunciato l'introduzione di circa 17.000 Nuove figure professionali, tra operatori scolastici e funzionari, per rafforzare il supporto nelle scuole. Anief ha accolto la proposta con favore, ma .

