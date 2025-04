Laprimapagina.it - Dazi. Più di 50 Paesi cercano un negoziato con il presidente degli Stati Uniti

Più di 50hanno contattato ilper avviare una negoziazione, come dichiarato dal consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, in un’intervista con l’ABC News. Secondo Hassett, queste nazioni stanno cercando un accordo perché comprendono di dover affrontare gran parte del peso dei. Hassett ha anche aggiunto di essere convinto che non ci sarà “un grande effetto sul consumatore negli”. Tuttavia, l’ex Segretario al Tesoro Larry Summers ha una visione opposta, definendo questa situazione come “la ferita auto inflitta più grande che abbiamo inflitto alla nostra economia nella storia”.