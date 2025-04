WWE GCW | Anche Shayna Baszler a Bloodsport XIII

Natayla, Karmen Petrovic, Charlie Dempsey, Tavion Heights, Pete Dunne, Karrion Kross: non è semplicemente un elenco di alcuni dei wrestler più tecnici della WWE, ma sono i nomi che nelle scorse settimane sono stati annunciati per l'edizione numero XIII di Bloodsport, il 17 aprile a Las Vegas. Una collaborazione a tutti gli effetti tra WWE e GCW che vedrà i talenti di Stamford alle prese con alcuni dei migliori wrestler della scena indipendente. Ma non sono gli unici: è arrivato infatti un ulteriore annuncio, che porta a sette i partecipanti provenienti dalla WWE.

Terza apparizione in Bloodsport

Con un video pubblicato sul profilo X di Josh Barnett, infatti, Shayna Baszler ha annunciato la sua partecipazione a questa edizione, rispondendo ai commenti fatti qualche giorno fa da Konami: l'atleta di Stardom infatti in una recente intervista aveva parlato di Shayna come di uno dei suoi dream match, e la regina di spade non ha perso tempo a lanciare la sfida.

