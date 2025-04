Chiesa sta per dire sì | il ritorno in Italia è ad un passo

Chiesa potrebbe tornare in Serie A. Poco utilizzato dal Liverpool, l’ex Juve è ambiato anche da un altro top club del campionato oltre a quelli già notiE’ tornato in campo dopo quasi un mese, Federico Chiesa. Otto i minuti disputati nella sconfitta del Liverpool in casa del Fulham nell’ultimo turno di Premier League. Una ko quasi indolore per i Reds che mantengono un’ampia distanza dall’Arsenal, seconda classificata a -11 con sette partite ancora da disputare.Chiesa sta per dire sì: il ritorno in Italia è ad un passo – Tvplay.it (Foto LaPresse)Quella odierna è stata solo la quarta presenza per Chiesa in Premier, la dodicesima in totale con il Liverpool con un unico gol segnato, quello ininfluente nella finale di Coppa di Lega persa con il Newcastle (2-1). Uno score troppo scarno per un calciatore abituato a giocare da sempre da titolare e arrivato al Liverpool con ben altre ambizioni. Tvplay.it - Chiesa sta per dire sì: il ritorno in Italia è ad un passo Leggi su Tvplay.it Federicopotrebbe tornare in Serie A. Poco utilizzato dal Liverpool, l’ex Juve è ambiato anche da un altro top club del campionato oltre a quelli già notiE’ tornato in campo dopo quasi un mese, Federico. Otto i minuti disputati nella sconfitta del Liverpool in casa del Fulham nell’ultimo turno di Premier League. Una ko quasi indolore per i Reds che mantengono un’ampia distanza dall’Arsenal, seconda classificata a -11 con sette partite ancora da disputare.sta persì: ilinè ad un– Tvplay.it (Foto LaPresse)Quella odierna è stata solo la quarta presenza perin Premier, la dodicesima in totale con il Liverpool con un unico gol segnato, quello ininfluente nella finale di Coppa di Lega persa con il Newcastle (2-1). Uno score troppo scarno per un calciatore abituato a giocare da sempre da titolare e arrivato al Liverpool con ben altre ambizioni.

Esclusivo: intervista a Munther Isaac. Liverpool, Chiesa "sta tornando nel momento più importante": un mese per decidere futuro e mercato. Medjugorie. Il pronunciamento. Napoli, chiesa di Santa Lucia a Mare: «Mensa, sport e catechesi: porte spalancate ai fedeli». Chiesa è ancora un mistero per Slot e il Liverpool: "A volte si allena e poi è di nuovo infortunato". Restaurare la chiesa della "Madonna delle Spine" di San Giuliano vuol dire far rinascere un pezzo di storia delle terre di fiume. Ne parlano su altre fonti

Chiesa pronto a dire sì al Napoli, addio Liverpool. Retroscena Conte-Manna - Federico Chiesa è pronto a tornare in Serie ... L'avventura del calciatore ex Juve in Premier è iniziata male e sta finendo peggio. Per lui, dunque, si profila un clamoroso ritorno in Serie ... (msn.com)