Krstovic Inter dirigenti nerazzurri al lavoro | cosa è accaduto durante Lecce Venezia

di Redazionepresenti sugli spalti per la garaLa partita tradi oggi alle 12:30, terminata 1-1, per osservare due giocatori che possono diventare degli obiettivi per il prossimo mercato estivo. Lo riferisce Calciomercato.com: uno scout nerazzurro era al Via del Mare per vedere dal vivo Jay Idzes, difensore classe 2000 di proprietà dei lagunari, e Nikoladei salentini.L’attaccante montenegrino del, in doppia cifra stagionale con 10 gol in Serie A e uno in Coppa Italia, è nel mirino dell’da ormai diverso tempo: nella rivoluzione estiva del reparto d’attacco, quello diè sicuramente uno dei nomi in lista insieme a Castro del Bologna e Lucca dell’Udinese. Come noto infatti isi muoveranno in attacco in estate per rinforzare il pacchetto offensivo, questo sta spingendo gli scout a osservare da vicino molti calciatori in queste giornate finali di campionato.