Napoli altra auto si ribalta | un ferito e 5 vetture danneggiate in via Nicolardi

auto ribaltata a Napoli, bilancio della maxi cararambola: un ferito e danni a varie auto. Il sinistro stradale in via Nicolardi, nel quartiere San Carlo Arena. A darne notizia sui social, è Gennaro Acampora, capogruppo comunale del Pd. “A via Nicolardi un’auto si è girata per eccesso di velocità” scrive il consigliere. “Autista in ospedale – aggiunge – non dovrebbe essere nulla di grave per fortuna, auto distrutta ed altre 4 auto in sosta rotte”.Appena 24 ore fa, analogo incidente si è verificato al corso Vittorio Emanuele. Oltre alla cronaca, Acampora tuttavia riflette: “Ma perché non andiamo tutti un po’ più piano???”. Ricorda, infatti, che “questa strada proprio lì è stata oggetto di due dissuasori per rallentamento a salire ed a scendere“. Anteprima24.it - Napoli, altra auto si ribalta: un ferito e 5 vetture danneggiate in via Nicolardi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNuovo incidente conta a, bilancio della maxi cararambola: une danni a varie. Il sinistro stradale in via, nel quartiere San Carlo Arena. A darne notizia sui social, è Gennaro Acampora, capogruppo comunale del Pd. “A viaun’si è girata per eccesso di velocità” scrive il consigliere. “Autista in ospedale – aggiunge – non dovrebbe essere nulla di grave per fortuna,distrutta ed altre 4in sosta rotte”.Appena 24 ore fa, analogo incidente si è verificato al corso Vittorio Emanuele. Oltre alla cronaca, Acampora tuttavia riflette: “Ma perché non andiamo tutti un po’ più piano???”. Ricorda, infatti, che “questa strada proprio lì è stata oggetto di due dissuasori per rallentamento a salire ed a scendere“.

