Cittadella la ricetta di Masciangelo per la salvezza | Bene avere mosso la classifica in casa serve più coraggio

classifica, lascia il Cittadella appena una lunghezza sopra la zona playout. Con tanti ringraziamenti allo Spezia che schianta la Sampdoria e permette agli uomini di Dal Canto di. Padovaoggi.it - Cittadella, la ricetta di Masciangelo per la salvezza: «Bene avere mosso la classifica, in casa serve più coraggio» Leggi su Padovaoggi.it Tutta una questione di qualità? Il primo punto dell'anno solare e una prestazione con alti e bassi che smuove la, lascia ilappena una lunghezza sopra la zona playout. Con tanti ringraziamenti allo Spezia che schianta la Sampdoria e permette agli uomini di Dal Canto di.

