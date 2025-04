Nanni Moretti interviene a sorpresa alla proiezione romana di Ecce bombo | Non mi aspettavo quel successo

proiezione a Roma di Ecce bombo in versione restaurata, è arrivata a sorpresa la telefonata di Nanni Moretti: solo pochi giorni fa era stato ricoverato per un infarto. Nanni Moretti, dopo aver destato grande preoccupazione in settimana per l'infarto e il conseguente ricovero, è intervenuto oggi telefonicamente, a sorpresa, durante il Festival Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale. L'occasione, d'altronde, era di quelle irrinunciabili: la prima proiezione romana del suo Ecce bombo in versione restaurata. Impossibilitato a farlo fisicamente, visto l'intervento a cui è stato sottoposto solo pochi giorni fa, il regista ha voluto comunque essere in qualche modo presente, da casa, chiacchierando a telefono per oltre cinque minuti con Sergio Bruno responsabile dell'Area Preservazione e restauri CSC. Movieplayer.it - Nanni Moretti interviene a sorpresa alla proiezione romana di Ecce bombo: "Non mi aspettavo quel successo" Leggi su Movieplayer.it Durante laa Roma diin versione restaurata, è arrivata ala telefonata di: solo pochi giorni fa era stato ricoverato per un infarto., dopo aver destato grande preoccupazione in settimana per l'infarto e il conseguente ricovero, è intervenuto oggi telefonicamente, a, durante il Festival Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale. L'occasione, d'altronde, era dile irrinunciabili: la primadel suoin versione restaurata. Impossibilitato a farlo fisicamente, visto l'intervento a cui è stato sottoposto solo pochi giorni fa, il regista ha voluto comunque essere in qualche modo presente, da casa, chiacchierando a telefono per oltre cinque minuti con Sergio Bruno responsabile dell'Area Preservazione e restauri CSC.

Nanni Moretti interviene a sorpresa alla proiezione romana di Ecce bombo: "Non mi aspettavo quel successo". Nanni Moretti, infarto e operazione d'urgenza: in terapia intensiva a Roma | .it. Nanni Moretti, i sintomi dell'infarto e il rischio recidive. Il cardiologo: «Ecco come si è salvato». Alessandro Giuli e la replica a Nanni Moretti con (quasi) citazione: «Non continuiamo così, non facciamoci del male» - Video. Il ministro della cultura Giuli irride Nanni Moretti in parlamento: "Non facciamoci del male". Como, maxi rissa tra adolescenti scatenata da un litigio: interviene il questore, la decisione sui ragazzi. Ne parlano su altre fonti

Nanni Moretti interviene a sorpresa alla proiezione romana di Ecce bombo: "Non mi aspettavo quel successo" - Durante la proiezione a Roma di Ecce bombo in versione restaurata, è arrivata a sorpresa la telefonata di Nanni Moretti: solo pochi giorni fa era stato ricoverato per un infarto. (msn.com)

Nanni Moretti è stato dimesso: la telefonata a sorpresa del regista dopo l'infarto. Come sta e cosa ha detto - A sorpresa, Nanni Moretti è intervenuto con un collegamento a una proiezione di un suo film. Il regista è stato dimesso dopo l'infarto del 3 aprile ... (virgilio.it)

Nanni Moretti è stato dimesso dall'ospedale - Sta sempre meglio Nanni Moretti dopo l'intervento cardiologico necessario nei giorni scorsi. Notizie positive e una dimissione dall'ospedale che confermano una ripresa decisa del regista che ha addiri ... (comingsoon.it)