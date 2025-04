Superlega volley semifinali Scudetto | Trento vince gara-1 ma con Piacenza è spettacolo fino all’ultimo punto

spettacolo in gara-1 della semifinale Scudetto dei playoff di Superlega 2024/2025. L'Itas Trentino ha infatti vinto la prima partita della serie, battendo la Gas Sales Bluenergy Piacenza davanti al pubblico amico della Il T Quotidiano Arena. Un match a dir poco combattuto, chiuso ai vantaggi del quinto set con il punteggio di 3-2 (25-23, 23-25, 25-21, 23-25, 18-16). Gli emiliani confermano la grandissima crescita avuta con l'avvento in panchina di coach Ljubo Travica, ma dall'altra parte i ragazzi di Fabio Soli sono più che mai determinati a centrare la finale per riscattare una stagione che ha visto Trento cedere sempre nelle fasi finali di tutte le competizioni.A fine partita il tabellino esalta i 25 punti di Alessandro Michieletto, ben coadiuvato dai 17 punti di Kamil Rychlicki e dai 12 di Daniele Lavia.

