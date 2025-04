Dazi | Giorgia Meloni andrà alla Casa Bianca da Trump prima di ricevere Vance a Roma

Dazi americani. Giorgia Meloni torna a invitare alla calma nel videomessaggio inviato al Congresso della Lega. Anche se pensa di fare un blitz da Trump, alla Casa Bianca, prima di ricevere Vance a Roma. "Affronteremo il tema - dice - con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi"L'articolo Dazi: Giorgia Meloni andrà alla Casa Bianca da Trump, prima di ricevere Vance a Roma proviene da Firenze Post. .com - Dazi: Giorgia Meloni andrà alla Casa Bianca da Trump, prima di ricevere Vance a Roma Leggi su .com Settimana decisiva, per il governo italiano, sul fronte della risposta aiamericani.torna a invitarecalma nel videomessaggio inviato al Congresso della Lega. Anche se pensa di fare un blitz dadi. "Affronteremo il tema - dice - con determinazione e pragmatismo, senzarmismi"L'articolodadiproviene da Firenze Post.

Dazi Usa, Meloni: "Scelta sbagliata, ma non è catastrofe che alcuni raccontano" - I dazi Usa voluti da Donald Trump rappresentano "un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che alcuni stanno raccontando". A rassicurare è la premier Giorgia Meloni, ... (msn.com)

Meloni stretta fra le richieste di Salvini e Tajani sui dazi di Trump. Cosa farà la premier? Analisi di Alessandra Sardoni - Tanto basta a Meloni per prendere tempo fino a domani (lunedì 7 aprile), giorno del vertice a Palazzo Chigi con i vicepremier e la task force: Giorgetti, il ministro delle Imprese Urso, ... (tg.la7.it)

Congresso Lega, il videomessaggio di Giorgia Meloni: «Dazi? Non ho condiviso la scelta. Pronti a mettere in campo tutti gli strumenti» - I dazi, il Green Deal, l'immigrazione. In occasione del Congresso della Lega in corso oggi a Firenze, la premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio, commentando ... (msn.com)