Lazio col botto batte l’Atalanta con Isaksen e una superdifesa

Dopo due pareggi e una sconfitta, laresuscita ea Bergamocon uno strepitoso gol die con una insuperabile azione difensiva che ha annullato tutti gli assalti nerazzurri.Oltre a Castellanos e Provedel, tenuti a riposo in panchina per farli ricaricare prima del derby e della partita col Bodo, mancava anche Guendouzi squalificato. Rovella ha usato i suoi poteri di ubiquità, mentre Belahyane ha fatto del suo meglio per non far rimpiangere troppo il francese. Dele Bashiru, spostato in avanti, ha brillato accanto a Dia e a Tchaouna.Il successo della squadra romana porta i nomi anche e soprattutto dei difensori Lazzari, Gila, Gigot e Tavares (sostituito da Pellegrini al 34’ per infortunio) che hanno impedito ai bergamaschi per più della metà dei novanta minuti di infastidire Mandas, segnalatosi poi per diversi interventi decisivi.