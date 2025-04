Internews24.com - Maignan amaro: «Al Milan gli obiettivi sono sempre il top come lo scudetto, ma…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato a Dazn deglisfumati per il: le dichiarazioni del portieredopo il pareggio trae Fiorentina si è espresso così a Dazn sulla complicata stagione dei rossoneri, molto distanti dalla vetta di Serie A occupata dall’Inter.SITUAZIONI – «Nel calcio cimomenti così nei quali il vento non è favorevole ma devi lavorare ogni giorno a testa alta e restare positivo. Io ho lavorato, per cui non direi chetornato»– «Quando arrivi alnon serve parlare diperché èil top: cercare loo le finali. Il momento è così, ogni giorno siamo qua a lavorare. Posso dire con tranquillità e serenità che questa squadra cerca ogni giorno di dare il massimo anche se a volte è difficile. Sicuramente in futuro impareremo da questa esperienza negativa e ci servirà per crescere, perché se hai tutto non cresci»Leggi su Internews24.