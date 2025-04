La Russia esclusa dai dazi USA per via dei negoziati con Mosca

Russia non è stata inclusa nella lista dei Paesi contro cui gli Stati Uniti stanno imponendo dazi, poiché Washington è attualmente impegnata in negoziati con Mosca per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca. “Ovviamente, c’è una negoziazione in corso con la Russia e l’Ucraina, e penso che il presidente Donald Trump abbia deciso di non mescolare le due questioni. Ciò non significa, tuttavia, che la Russia sarà trattata in modo completamente diverso rispetto ad altri Paesi”, ha spiegato Hassett in un’intervista con ABC News. Laprimapagina.it - La Russia esclusa dai dazi USA per via dei negoziati con Mosca Leggi su Laprimapagina.it Lanon è stata inclusa nella lista dei Paesi contro cui gli Stati Uniti stanno imponendo, poiché Washington è attualmente impegnata inconper risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca. “Ovviamente, c’è una negoziazione in corso con lae l’Ucraina, e penso che il presidente Donald Trump abbia deciso di non mescolare le due questioni. Ciò non significa, tuttavia, che lasarà trattata in modo completamente diverso rispetto ad altri Paesi”, ha spiegato Hassett in un’intervista con ABC News.

Dazi, Bessent: «Oltre 50 Paesi vogliono negoziare con Usa». Von der Leyen a Starmer: «Trattiamo, pronti a rispondere». Dazi Usa, von der Leyen a Starmer: "Negoziamo con Washington, ma siamo pronti a rispondere". Perché Russia, Corea del Nord, Messico e Canada non sono nella lista dei «cattivi» di Trump?. Trump ha messo dazi su tutti i paesi del mondo, ma non sulla Russia. Dmitriev: presto nuovi colloqui Russia-Usa. Casa Bianca: niente dazi a Mosca perché stiamo trattando - Nuovo raid su Kiev. Mosca: "Avanziamo a Sumy". Kiev smentisce: "È una fake news". Dazi Paese per Paese: escluse Russia, Corea del Nord e Cuba. Ecco tutte le tariffe imposte da Trump. Ne parlano su altre fonti

Perché la Russia non fa parte dei Paesi colpiti dai dazi Usa - Perché la Russia non fa parte dei Paesi colpiti dai dazi Usa annunciati da Trump: la spiegazione della Casa Biabca. (msn.com)

Dazi: Usa, 'Russia esclusa perché già sottoposta a sanzioni' - La Russia è stata esclusa dai dazi perché le sanzioni statunitensi 'impediscono già qualsiasi commercio significativo'. Lo ha detto ad Axios la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, spiegando ... (informazione.it)

Trump lancia i dazi: «È il giorno della liberazione degli Usa». Le tariffe Paese per Paese: non c'è la Russia, ecco perché - Donald Trump lancia la sfida al commercio globale e, dichiarando l'emergenza nazionale per ridurre il deficit commerciale, annuncia dazi al 10% per tutti i paesi e tariffe reciproche per i ... (msn.com)