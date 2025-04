Latuafonte.com - Uomini e Donne anticipazioni 6/04: risse sfiorate e toni brutti

Il Trono Over continua a regalare colpi di scena, secondo ledi. Oggi è stata svolta una nuova registrazione, che andrà in onda con le prossime puntate. Oltre al Trono di Gianmarco Steri, Maria De Filippi ha dovuto pensare anche agli Over, che hanno dato filo da torcere. Infatti, si sono create due situazioni ricche di tensioni nello studio di Canale 5, che ha visto protagonisti Giovanni, Alessio, Giuseppe e un nuovo cavaliere, non identificato. Vediamo i dettagli.: Giuseppe litiga “pesantemente”Leggi anche:2025, chi è Giuseppe: età, cognome, lavoro, ballerino, figliSecondo quanto riporta Lollo Magazine, si parte da Giuseppe e Rosanna con il Trono Over. La dama, sebbene ci siano stati dei baci, non ha ancora intenzione di dare l’esclusiva al cavaliere, che al contrario lo vorrebbe fare.