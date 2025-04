Le qualificazioni | Berrettini junior ok Cecchinato out In tribuna 4mila tifosi

qualificazioni sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis davanti a oltre 4mila appassionati. Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri hanno infatti salutato il torneo con due sconfitte contro pronostico. Il siciliano, opposto al bulgaro Dimitar Kuzmanov, è stato sconfitto con il punteggio 6/3, 1/6, 6/3. Decisivo il break subìto dall’ex numero 18 al mondo nel quarto gioco del set decisivo. Più netta, invece, la battuta d’arresto del laziale, eliminato con un doppio 6/3 dal belga Michael Geerts. L’allievo di Massimo Sartori, rientrato a inizio stagione dopo sei mesi di stop per un’operazione al polso, ha confermato di essere lontano dalla migliore condizione. Il pubblico di casa ha applaudito il superamento del turno da parte del proprio beniamino William Mirarchi. Ilgiorno.it - Le qualificazioni: Berrettini junior ok Cecchinato out. In tribuna 4mila tifosi Leggi su Ilgiorno.it Monza – Perde subito nomi importanti l’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25 che ha celebrato il primo turno dellesui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis davanti a oltreappassionati. Marcoe Giulio Zeppieri hanno infatti salutato il torneo con due sconfitte contro pronostico. Il siciliano, opposto al bulgaro Dimitar Kuzmanov, è stato sconfitto con il punteggio 6/3, 1/6, 6/3. Decisivo il break subìto dall’ex numero 18 al mondo nel quarto gioco del set decisivo. Più netta, invece, la battuta d’arresto del laziale, eliminato con un doppio 6/3 dal belga Michael Geerts. L’allievo di Massimo Sartori, rientrato a inizio stagione dopo sei mesi di stop per un’operazione al polso, ha confermato di essere lontano dalla migliore condizione. Il pubblico di casa ha applaudito il superamento del turno da parte del proprio beniamino William Mirarchi.

Le qualificazioni: Berrettini junior ok Cecchinato out. In tribuna 4mila tifosi. Ok Sinner, Berrettini e gli Australian Open, ma chi sono i nuovi talenti del tennis? Ecco i nomi inaspettati ma di cui sentiremo parlare.

