Inside Out 3 | confermato il sequel? Parla Paul Walter Hauser voce di Imbarazzo

Inside Out 3 sia in arrivo! Paul Walter Hauser, doppiatore di Imbarazzo, ha lasciato intendere che un terzo capitolo della saga Pixar è in fase di sviluppo. Dopo il successo planetario di Inside Out 2, che ha incassato cifre da capogiro, la notizia non sorprende.Indizi e conferme: cosa sappiamo di Inside Out 3?Durante un'intervista, Hauser ha dichiarato: "Ho sentito dire che potremmo farne un altro". Le sue parole, unite al successo del secondo film, fanno pensare che Inside Out 3 sia ormai una certezza. Tuttavia, Pixar non ha ancora rilasciato annunci ufficiali.Il futuro di Riley: nuove emozioni e sfide all'orizzonte.Il co-sceneggiatore di Inside Out 2, Dave Holstein, ha anticipato che Riley ha ancora molto da raccontare. Un terzo film potrebbe esplorare la sua crescita, magari mostrandola alle prese con la vita adulta o addirittura come genitore.

