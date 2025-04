Lortica.it - La notte dell’inganno: cronache dalla guerra degli aretini

Era circa il 20 di giugno. Eravamo stanchi dopo dodici ore passate a rovesciare olio e pece bollente addosso a quei guelfacci senesi. In mezzo a noi c’era anche “il Merlo” — così lo chiamavano — perché, quando finivano i liquidi infuocati, si metteva tra un merlo e l’altro della muraglia e orinava sugli assalitori con un getto degno del becco giallo d’un merlo gentile.Ma andiamo con ordine.Giunsero in terra aretina ventimila soldati: massetani, senesi e, naturalmente, i soliti fiorentini. Avevano già saccheggiato diversi castelli nella Valdichiana e nella Val d’Ambra, e fin dal primo giorno si erano dati all’assedio della nostra città. Ma, a ogni tentativo, venivano respinti.Quella sera eravamo al lume del grande focolare, nella locanda del Bidio, in via de’ San Vito. C’eravamo io, Buoconte, il Merlo e il cugino del Bidio — anche lui soprannominato Merlo, per lo stesso motivo poco nobile.