Roma-Juventus 0-0 LIVE | Cristante si divora il vantaggio

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.2 minuti fa6 Aprile 2025 21:12 21:12Fate santo SvilarSulla conclusione di testa di Nico Gonzalez ci mette la manona Svilar che devia il pallone sulla traversa. Ancora decisivo l’estremo difensore della Roma.3 minuti fa6 Aprile 2025 21:11 21:11Giallo per CristanteRipartenza per la Roma, con Cristante che commette un’ingenuità facendo ostruzione. Sololaroma.it - Roma-Juventus 0-0 LIVE: Cristante si divora il vantaggio Leggi su Sololaroma.it La corsa per la Champions League dellapassa dal match contro ladelle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Direttadel match insieme a noi su Solola.it.2 minuti fa6 Aprile 2025 21:12 21:12Fate santo SvilarSulla conclusione di testa di Nico Gonzalez ci mette la manona Svilar che devia il pallone sulla traversa. Ancora decisivo l’estremo difensore della.3 minuti fa6 Aprile 2025 21:11 21:11Giallo perRipartenza per la, conche commette un’ingenuità facendo ostruzione.

