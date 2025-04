Roma Juve Svilar miracoloso su Nico Gonzalez | parata decisiva per negare il vantaggio bianconero – FOTO

JuventusNews24Roma Juve, Svilar miracoloso su Nico Gonzalez: la FOTO con la grande parata del portiere giallorossoPrima della rete di Locatelli, i bianconeri erano andati vicinissimi al gol del vantaggio. Una bella palla di Weah in area di rigore per Nico Gonzalez che in torsione ha colpito bene di testa ma Svilar si è superato. Grandissimo intervento che ha permesso di mantenere Roma Juve sullo 0-0 al minuto 27. Una grande parata con la palla poi spinta dal portiere sulla traversa.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Roma Juve, Svilar miracoloso su Nico Gonzalez: parata decisiva per negare il vantaggio bianconero – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24su: lacon la grandedel portiere giallorossoPrima della rete di Locatelli, i bianconeri erano andati vicinissimi al gol del. Una bella palla di Weah in area di rigore perche in torsione ha colpito bene di testa masi è superato. Grandissimo intervento che ha permesso di manteneresullo 0-0 al minuto 27. Una grandecon la palla poi spinta dal portiere sulla traversa.Leggi suntusnews24.com

LIVE Al 45' Roma-Juve 0-1: due legni, poi è Locatelli che porta avanti Tudor. LIVE – Roma-Juventus 0-0: Svilar salva i giallorossi. ASPRI: “In questo momento la Roma è difficile da fermare”; MARCACCI: “Mi aspetto una partita di grande impatto agonistico”. Svilar, miracolo su Thauvin: la reazione è incredibile. Scoppola Juve, la Fiorentina gliene fa tre. Alla Roma basta un gol per vincere con il Cagliari. Bologna stellare, incubo Lazio: 5-0. Il Venezia frena il Napoli 0-0 - Risultati e classifica. Svilar miracoloso in Roma Juve: parate straordinarie su Locatelli e Kean. Ne parlano su altre fonti

Svilar: “Mai pensato di lasciare la Roma. Qui sono felice” - Mile Svilar, portiere titolare della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista del big match della 31esima giornata contro la Juventus. È anche merito del classe ’99 se ... (informazione.it)

Svilar: «Rinnovo con la Roma, che fretta c’è? Devo tutto a De Rossi, con Mourinho non giocavo. Io il migliore del campionato? Penso questo…» - Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, sulla sua avventura in giallorosso e sul possibile rinnovo di contratto. I dettagli Nato in Belgio da famiglia serba, Mile Svilar è un portiere che alla ... (calcionews24.com)

Roma, ora l’obiettivo è blindare Svilar - Visualizzazioni: 38 La Roma cerca di trovare un equilibrio vincente in vista dei due prossimi match particolarmente difficili: prima la Juventus e, poi, il derby con la Lazio La Roma oggi incontrerà l ... (calciostyle.it)