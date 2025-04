Bergamonews.it - Hien, altro “patatrac”. Bellanova e Retegui un passo indietro. Cuadrado unica luce

Atalanta-Lazio 0-1, le pagelleCarnesecchi 6 – Para quel che può, ovvero pochissimo se non nulla, ed è incolpevole sul gol.Djimsiti 6 – Dal suo lato succede poco, governa sia Zaccagni che chi transita in zona.5 – Altra figuraccia, anzi, “” come lo definisce Gasperini, dopo quella di Firenze, ancora una volta decisiva: tira giù anche Kolasinac nel tentativo di recuperare dopo essere stato bruciato in velocità.Kolasinac 6 – La solita personalità prorompente, con il neo sullo 0-1.5 – L’Atalanta ha bisogno dei suoi cross, la sua qualità però continua a latitare. Generoso, ma non basta.Ederson 5 – Lontano dalla miglior condizione, sembra accusare il fatto di essere stato fermo da tre settimane e fuori ritmo.(78’ Brescianini ng – Sfiora il gol.)De Roon 5.5 – Meno peggio del compagno di reparto, ma comunque lontano dalla solita brillantezza.