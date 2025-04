Tennis clamoroso ribaltone | a Sinner i punti del Sunshine Double

Sinner il vero vincitore dell'appena conclusosi Sunshine Double. Trenta giorni o poco più. Non manca tanto, a questo punto, al ritorno più atteso della stagione, quello di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo è fermo da oltre due mesi e il popolo del Tennis non aspetta altro che di rivederlo scendere in campo dopo questa, lunghissima, pausa forzata. Una squalifica che brucia, ma che non ha cambiato di una virgola, a conti fatti, gli equilibri del circuito e della classifica mondiale. Tennis, clamoroso ribaltone: a Sinner i punti del Sunshine Double (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il campione azzurro continua ad essere, imperterrito, il re del ranking. Un paio di avversari – Sascha Zverev e Carlos Alcaraz – avrebbero potuto approfittare della sua assenza e tentare il sorpasso, ma non ci sono riusciti.

