Firenze | colpito a Novoli da un monopattino per rubargli la catena d’oro Di fronte ai nipotini

monopattino gli è piombato sulle gambe, poi un complice dell'aggressore ha cercato di strappargli una collana dal collo, senza però riuscirvi. E' accaduto questo pomeriggio a Firenze nei giardini di piazza delle Medaglie d'oro, a NovoliL'articolo Firenze: colpito a Novoli da un monopattino per rubargli la catena d’oro. Di fronte ai nipotini proviene da Firenze Post. .com - Firenze: colpito a Novoli da un monopattino per rubargli la catena d’oro. Di fronte ai nipotini Leggi su .com Ungli è piombato sulle gambe, poi un complice dell'aggressore ha cercato di strappargli una collana dal collo, senza però riuscirvi. E' accaduto questo pomeriggio anei giardini di piazza delle Medaglie d'oro, aL'articoloda unperla. Diaiproviene daPost.

Microcriminalità a Firenze, i dati della Fondazione Caponnetto: a marzo 106 episodi - Il centro storico è il quartiere più colpito seguito da quello dell’Isolotto e di Novoli. “Le spaccate sono distribuite su quattro quartieri su cinque. L’unico dove se ne registrano poche è il quartie ... (msn.com)

Un mega cantiere nell'area ex-Fiat di Novoli per i prossimi 6 anni - Il nuovo Palazzo di Giustizia, il polo Universitario delle facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche, un grande parco urbano, sedi direzionali, un grande albergo, insediamenti ... (nove.firenze.it)

'No ai tagli e alla precarietà', la protesta in Università a Novoli - Mobilitazione in varie città italiane nella giornata di oggi, giovedì 20 marzo 2025, in occasione della Giornata Nazionale dell'Università. Un presidio con cartelli, volantini e una passeggiata ... (055firenze.it)