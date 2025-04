Roma-Juventus 0-1 LIVE | la sblocca Locatelli

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l'energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.2 minuti fa6 Aprile 2025 21:25 21:25Juventus in vantaggio40?-La Juventus passa in vantaggio con una grande conclusione da fuori di Manuel Locatelli.5 minuti fa6 Aprile 2025 21:22 21:22Ci prova El Shaarawy37?- Sul cross di Soulè si avventa El Shaarawy che colpisce il palo di testa.9 minuti fa6 Aprile 2025 21:18 21:18Vlahovic spreca la punizionePunizione ghiottissima per il sinistro di Vlahovic che finisce tra le mani di Svilar.

