Atalanta-Lazio 0-1 le pagelle | Isaksen 75 decisivo dalla panchina Lookman 55 spento Rovella 75 domina a centrocampo

Lazio trova il colpo dei tre punti a Bergamo contro l'Atalanta. Isaksen dalla panchina firma l'1-0 dei biancocelesti che agganciano momentaneamente la Juventus al quota 55 punti. Altra. Ilmessaggero.it - Atalanta-Lazio 0-1, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo dalla panchina, Lookman (5,5) spento, Rovella (7,5) domina a centrocampo Leggi su Ilmessaggero.it Latrova il colpo dei tre punti a Bergamo contro l'firma l'1-0 dei biancocelesti che agganciano momentaneamente la Juventus al quota 55 punti. Altra.

Calcio Live Tracker: in campo Atalanta-Lazio (0-1), pari a Empoli e Torino, stasera Roma-Juventus. Atalanta-Lazio 0-1, pagelle: Hien sbaglia ancora. Mandas c'è, Isaksen decisivo. De Ketelaere entra ma non punge. Atalanta-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Isaksen condanna Gasperini, terza sconfitta di fila. Serie A: in campo Atalanta-Lazio 0-1. Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: la decide Isaksen - LaPresse. Atalanta-Lazio 0-1, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025: Isaksen segna un gol pesante. Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Lazio 0-1, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo dalla panchina, Lookman (5,5) spento, Rovella (7,5) domina a centrocampo - La Lazio trova il colpo dei tre punti a Bergamo contro l'Atalanta. Isaksen dalla panchina firma l'1-0 dei biancocelesti che agganciano momentaneamente la Juventus al quota 55 punti. (msn.com)

Colpo esterno della Lazio in casa dell'Atalanta (0-1): le pagelle del match - Colpaccio della Lazio in casa dell' Atalanta (0-1). Decisiva la rete - da subentrato - di Isaksen nella ripresa. Partita non bellissima, che ha rispecchiato il periodo delle due squadre. Con questa vi ... (msn.com)

Atalanta-Lazio LIVE 0-1: Isaksen! Miracolo di Carnesecchi su Pellegrini, fuori Retegui e Lookman - Atalanta-Lazio, 31a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 74` - Avanza Dele-Bashiru che serve sulla sinistra Pellegrini: il terzino ... (msn.com)