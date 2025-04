Oasport.it - Volley, Trento batte Piacenza in una pirotecnica gara-1: Michieletto show nella semifinale scudetto

ha sconfittoper 3-2 (25-23; 23-25; 25-21; 23-25; 18-16)-1 delladimaschile. I dolomitici hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico al termine di una partita rocambolesca, ricca di ribaltoni e colpi di scena, caratterizzata da un’elevata intensità agonistica e rivelatasi estremamente equilibrata.I ragazzi di coach Fabio Soli si sono così portati in vantaggioserie al meglio delle cinque partite (1-0, chi ne vince tre si qualifica alla finale che assegnerà il tricolore), ma gli emiliani hanno dimostrato di poter davvero tenere testa alla prima classificata della regular season. Si tornerà in campo domenica 13 aprile (ore 18.00)tana dei Lupi per una sfiziosa-2.La partita è stata ad altalena, caratterizzata da uno spalla a spalla intenso, con difese sugli scudi da entrambe le parti.