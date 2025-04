Baroni infiamma la lotta al quarto posto | La squadra sta lavorando bene Sappiamo che ci aspettano partite importanti ma…

Baroni infiamma la lotta al quarto posto: tutte le dichiarazioni del tecnico della Lazio sul match vintoL’allenatore della Lazio Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida vinta contro l’Atalanta ai microfoni di Sky, infiammando la lotta al quarto posto dove c’è anche la Juve.ATTEGGIAMENTO – «L’atteggiamento e l’energia nelle due fasi erano ottimi. La squadra sta lavorando bene e, a volte, il punteggio non ci dà ragione, ma Sappiamo che ci aspettano partite importanti e siamo pronti come gruppo e come squadra. Oggi lo abbiamo dimostrato e questo ci ha permesso di recuperare qualche giocatore, fare rotazioni e dare spazio a tutti per farli sentire importanti. Questa è la squadra che voglio.»partite – «Io non mi lamento mai, ma quando giochi tante partite (7 gare in 20 giorni) non è facile. Juventusnews24.com - Baroni infiamma la lotta al quarto posto: «La squadra sta lavorando bene. Sappiamo che ci aspettano partite importanti ma…» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24laal: tutte le dichiarazioni del tecnico della Lazio sul match vintoL’allenatore della Lazioha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida vinta contro l’Atalanta ai microfoni di Sky,ndo laaldove c’è anche la Juve.ATTEGGIAMENTO – «L’atteggiamento e l’energia nelle due fasi erano ottimi. Lastae, a volte, il punteggio non ci dà ragione, mache cie siamo pronti come gruppo e come. Oggi lo abbiamo dimostrato e questo ci ha permesso di recuperare qualche giocatore, fare rotazioni e dare spazio a tutti per farli sentire. Questa è lache voglio.»– «Io non mi lamento mai, ma quando giochi tante(7 gare in 20 giorni) non è facile.

