Bucarest è azzurra | Flavio Cobolli vince il Torneo ATP in finale con Baez

L'azzurroil suo primo titolo Atp trionfando nel250 di. Il tennista romano oggi 6 aprile si è imposto insull'argentino Sebastian, numero 36 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il titolo, nella sua secondain carriera sul circuito Atp.entrerà nei top 40 salendo proprio al n. 36 al mondo."Ho sempre sognato dire unAtp nella mia carriera e questo giorno è arrivato, è il mio miglior risultato di sempre. Venivo da un momento difficile, qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Non è facile giocare sulla terra contro, è stata molto dura, grande battaglia e grande vittoria", le parole di.(Fonte Adnkronos)