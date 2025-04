Tragedia a Desio | morto un ragazzino di 15 anni

Tragedia questo pomeriggio, 6 aprile, in via De Santi a Desio, dove un ragazzino di 15 anni è morto.Secondo le informazioni raccolte da MonzaToday l'allarme è partito poco prima delle 13 e subito è scatta la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica. Monzatoday.it - Tragedia a Desio: morto un ragazzino di 15 anni Leggi su Monzatoday.it questo pomeriggio, 6 aprile, in via De Santi a, dove undi 15.Secondo le informazioni raccolte da MonzaToday l'allarme è partito poco prima delle 13 e subito è scatta la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica.

