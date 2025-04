Francesca Russo morta a 26 anni a casa del datore di lavoro | indagato per omicidio colposo

omicidio colposo l’accusa con cui è ora iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro di Francesca Russo, la 26enne trovata senza vita lo scorso 19 maggio nella sua abitazione, a Ciampino, dopo una serata trascorsa nei locali della movida romana. A formulare l’ipotesi è la Procura di Velletri, che coordina le indagini affidate ai carabinieri di Castel Gandolfo: secondo i primi accertamenti, l’uomo potrebbe aver ritardato la chiamata ai soccorsi, compromettendo così le possibilità di sopravvivenza della giovane.Francesca lavorava in un centro estetico nel quartiere Prati, a Roma. Da alcuni mesi aveva iniziato una relazione con il suo datore di lavoro, un imprenditore 39enne, con cui aveva passato l’intera notte tra locali e discoteche della Capitale. I due erano stati fermati dai carabinieri per un controllo all’ingresso di Ciampino, prima di rientrare a casa. Thesocialpost.it - Francesca Russo, morta a 26 anni a casa del datore di lavoro: indagato per omicidio colposo Leggi su Thesocialpost.it CIAMPINO – Si chiamal’accusa con cui è ora iscritto nel registro degli indagati ildidi, la 26enne trovata senza vita lo scorso 19 maggio nella sua abitazione, a Ciampino, dopo una serata trascorsa nei locali della movida romana. A formulare l’ipotesi è la Procura di Velletri, che coordina le indagini affidate ai carabinieri di Castel Gandolfo: secondo i primi accertamenti, l’uomo potrebbe aver ritardato la chiamata ai soccorsi, compromettendo così le possibilità di sopravvivenza della giovane.lavorava in un centro estetico nel quartiere Prati, a Roma. Da alcuni mesi aveva iniziato una relazione con il suodi, un imprenditore 39enne, con cui aveva passato l’intera notte tra locali e discoteche della Capitale. I due erano stati fermati dai carabinieri per un controllo all’ingresso di Ciampino, prima di rientrare a

