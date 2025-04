Incidente mortale in autostrada uomo si schianta in moto contro un muretto

motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave Incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo.La dinamica dell’IncidenteLo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. Secondo una prima ricostruzione, Ventimiglia avrebbe compiuto una manovra improvvisa per evitare un’auto, finendo con la moto contro un muretto. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’impatto. Thesocialpost.it - Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto Leggi su Thesocialpost.it Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: unciclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un gravestradale avvenuto sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo.La dinamica dell’Lo ssi è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. Secondo una prima ricostruzione, Ventimiglia avrebbe compiuto una manovra improvvisa per evitare un’auto, finendo con laun. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’impatto.

