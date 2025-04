Roma-Juventus 0-1 LIVE | termina il primo tempo

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l'energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.7 minuti fa6 Aprile 2025 21:32 21:32Proteste della RomaFinisce il primo tempo tra le polemiche. La Roma, infatti, reclama un calcio di rigore sulla conclusione di El Shaarawy. Non c'è nulla secondo il direttore di gara.13 minuti fa6 Aprile 2025 21:25 21:25Juventus in vantaggio40?-La Juventus passa in vantaggio con una grande conclusione da fuori di Manuel Locatelli.

