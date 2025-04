The Hormonauts | esce il nuovo singolo Turn on the light!

RAVENNA – E' uscito il 4 aprile sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores "Turn on the light!" (Maninalto!), il nuovo singolo dei The Hormonauts. Il brano, che segna il ritorno della band romagnola sulle scene, è ambientato sulla tazza di un wc, location apparentemente insolita ma in realtà tra le poche "comfort zone" dov'è possibile riflettere sulla realtà delle cose.Soprattutto in un periodo storico buio come quello che stiamo vivendo è più facile anestetizzare le ansie abbandonandoci a facili rimedi artificiali. "Accendi la luce! Accendi la luce se non sai fare ciò che è giusto, accendi la luce". Occorre svegliarsi dal torpore e tenere la mente accesa! Comunque vada sarà un gran successo!

