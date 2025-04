Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2025: Jana e Manuel vogliono sposarsi in segreto

© Mediaset InfinityMatrimonioper Jana Exposito ede Lujan? E’ questo ciò che i due innamorati progetteranno di fare nelle prossime puntate de La. Certo che Alonso e Cruz non daranno mai il consenso all’unione con la domestica, il marchesino penserà di mettere i genitori a fatto compiuto, ma tutto andrà davvero a buon fine? Maggiori info nelleche seguono.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le.Lada lunedì 7 a domenica 13Lunedì 7 e martedì 8: la nuova condizione di AyalaLorenzo rivela a Cruz del bacio tra Alonso e Maria Vittoria, ma Cruz non gli dà soddisfazione.