Incidente a San Vito al Tagliamento | carambola tra tre macchine

Tre auto coinvolte e sette persone ferite: è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a San Vito al Tagliamento, nei pressi dell'agriturismo Nonis. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze, un'automedica e un elicottero, che ha trasportato il ferito più grave all'ospedale di Udine. A bordo di una delle vetture si trovava un'intera famiglia composta da padre, madre e due bambini. In un'altra auto viaggiavano due uomini, mentre nella terza si trovava una sola persona. La madre e i due figli sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Pordenone, mentre gli altri tre feriti sono stati trasportati al Santa Maria degli Angeli. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita.

