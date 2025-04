Box Office USA | Un Film Minecraft vince e segna un record

Film Minecraft ha vinto a mani basse il Box Office USA ed ha segnato il Miglior Weekend di sempre per un Film ispirato ai videogames.La pellicola prodotta da Legendary Pictures e distribuita da Warner Bros ha totalizzato nel solo mercato americano un incasso stimato di 157 milioni di dollari, ben oltre le più rosee previsioni pre-rilascio. Secondo le stime riportate dal the Hollywood Reporter, quello di Un Film Minecraft è il Miglior Weekend di Sempre nel Box Office USA per un Film ispirato ai videogames, migliore anche del successo assoluto ottenuto da Super Mario Bros (146 milioni), ma anche il Miglior Weekend del 2025.A livello internazionale il Film per famiglie ha raccolto 144 milioni di dollari, e vanta pertanto un incasso globale al lancio di 301 milioni. Non c’è dubbio che Un Film Minecraft ha già ripagato il budget colossale di produzione in soli tre giorni. Universalmovies.it - Box Office USA | Un Film Minecraft vince e segna un record Leggi su Universalmovies.it Unha vinto a mani basse il BoxUSA ed hato il Miglior Weekend di sempre per unispirato ai videogames.La pellicola prodotta da Legendary Pictures e distribuita da Warner Bros ha totalizzato nel solo mercato americano un incasso stimato di 157 milioni di dollari, ben oltre le più rosee previsioni pre-rilascio. Secondo le stime riportate dal the Hollywood Reporter, quello di Unè il Miglior Weekend di Sempre nel BoxUSA per unispirato ai videogames, migliore anche del successo assoluto ottenuto da Super Mario Bros (146 milioni), ma anche il Miglior Weekend del 2025.A livello internazionale ilper famiglie ha raccolto 144 milioni di dollari, e vanta pertanto un incasso globale al lancio di 301 milioni. Non c’è dubbio che Unha già ripagato il budget colossale di produzione in soli tre giorni.

Un Film Minecraft, stime al rialzo dopo gli incassi delle anteprime Usa. Box Office week-end del 28/03/2025. ‘Un Film Minecraft’ sbanca al box office, debutto da mezzo milione. Cinema, al box office l’Italia batte gli Usa in avvio di 2025. Box office Usa, 'Mickey 17' il più visto con 20 milioni. “Biancaneve” scende al secondo posto del box office USA, superato dal film “A Working Man” con Jason Statham. Ne parlano su altre fonti

Box office film più visti: il thriller Snow White e The Alto Knights sono le novità - Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 21 al 23 marzo 2025 - con dati ancora provvisori - vede al primo posto la novità Snow White (43,000,000 dollari): una principessa unisce le forze ... (msn.com)

Box office film più visti: il thriller A Working Man e The Chosen: Last Supper sono le novità - Serie tv thriller The Better Sister, Jessica Biel and Elizabeth Banks: trama e uscita streaming ... (msn.com)

Il debutto di Un Film Minecraft è da record in USA, potrebbe incassare più di Super Mario: Il Film - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)