Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Juventus 0-1: la sblocca Locatelli! – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato diA con una grande classica della nostra competizione nazionaleCi siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato diA, vede affrontarsi lae la.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itSfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di distanza in classifica. I giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri, ex della partita, viaggiano a vele spiegate e arrivano a questo appuntamento dopo la conquista dei tre punti ottenuti sul campo del Lecce di Marco Giampaolo, decisiva la rete di Artem Dovbyk per la settima vittoria consecutiva.