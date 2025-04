Oasport.it - LIVE Trento-Piacenza 3-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince una sfida infinita e si porta sull’1-0!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!20.48: Per25 punti di Michieletto, 17 di Rychlicki, 12 di Lavia, 10 di Flavio, per24 punti di Maar, 20 di Mandiraci, 17 di Romanò, 11 di Simon e 10 di Galassi20.47: Partita difficile da raccontare in poche righe. Si è giocato sempre sul filo dell’equilibrio e alla fine la differenza l’ha fatta Michieletto che è stato sicuramente il migliore in campo. Due squadre che si sono equivalse e che sono destinate a regalare grande spettacolo, come questa sera. Partita vibrante, con alcune azioni incredibili e bellissime. Tre ore di grandee siamo solo all’inizio!18-16 MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOO! Mano out da zona 4 esi-017-16 Fallo di seconda linea di Brizard16-16 Errore al servizio15-16 La diagonale di Romanò da zona 2, azione rocambolesca, che difesa di! Non basta!15-15 Diagonalente di Lavia da zona 414-15 Errore al servizio14-14 Errore al servizio13-14 Tocconte di Mandiraci da zona 413-13 Errore al servizio12-13 Primo tempo Galassi12-12 Murooooooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooooooooooo11-12 In rete l’attacco di Maar da zona 410-12 Parallelante di Garcia da seconda linea9-12 Mano out Romanò da zona 29-11 Sulla riga il pallonetto di Michieletto da zona 48-11 Diagonale stretta di Maar da zona 48-10: Muroooooooooooooooooooooooo Maaaaaaaaaaaaaaaaar8-8 Errore al servizio7-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mandiraciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii7-7 Errore al servizio7-6 La difesa di Gabi Garcia e l’attacco di Lavia da zona 3 sulle mani del muro6-6 Out la slash di Romanò, regalo di5-6 Mano out di Simon in primo tempo5-5 Diagonale di Lavia da zona 44-5 La slash di Brizard4-4 In rete Lavia da zona 44-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooooo3-3 Diagonale di Michieletto da zona 22-3 Bomba di Maar da zona 4 sulla testa/spalla di Sbertoli2-2 Errore al servizio1-2 Parallela di Maar da zona 41-1 Mano out Michieletto da zona 40-1 Primo tempo Simon23-25 Esce la battuta di Rychlicki e si va al tie break! 2-2 partita di altissimollo23-24 Diagonale stretta di Lavia da zona 422-24 La pipe di Mandiraci22-23 Mano out Rychlicki da zona 221-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò21-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò21-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò21-20 La pipe di Mandiraci21-19 Primo tempo Flavio20-19 la piazzata di Maar sul muro avversario da zona 420-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-18 Errore al servizio18-18 Diagonale di Mandiraci da zona 418-17 Mano out Michieletto da zona 417-17 Il tocconte di Simon dal centro17-16 Out Romanò da seconda linea16-16 Spreca occasionie Michieletto trova il mano out da zona 415-16 Errore al servizio14-16 Murooooooooooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii14-15 Errore al servizio13-15 Muroooooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii13-14 Primo tempo Galassi13-13 Primo tempo Flavio12-13 Diagonale di Maar da zona 412-12 Primo tempo Flavio dopo la sua ricezione11-12 Diagonale stretto di Maar da zona 411-11 Primo tempo Flavio10-11 Errore al servizio10-10 Rychlickinte da seconda linea9-10 Primo tempo Simon9-9 Primo tempo Kozamernik8-9nte Mandiraci senza muro da zona 48-8 La pipe di Maar8-7 Errore al servizio8-6 Errore al servizio7-6 Attacconte di Brizard di seconda intenzione7-5 Pallonetto di Mandiraci in pipe7-4 Lavia da fermo da zona 4 trova la diagonalente!6-4 La pipe di Michieletto5-4 Errore al servizio4-4 Errore al servizio4-3 Pipe di Lavia3-3 La pi0pe di Mandiraci3-2 La diagonale di Rychlicki da zona 22-2 Primo tempo Flavio dopo una prodezza di Sbertoli1-2 Primo tempo Simon1-1 Primo tempo Kozamernik0-1 Errore al servizio25-21 Sbaglia il servizio Maar esiavanti 2-1 nei set24-21 Maar trova l’angolo giusto in palleggio da zona 524-20 Errore al servizio24-19 Errore al servizio23-19 Mano out Bovolenta da zona 223-18nte Michieletto da zona 422-18 Diagonale di Maar da zona 422-17 Errore al servizio21-17 Tocconte di Maar da zona 421-16 Primo tempo Simon21-15 Out la parallela di Romanò da zona 220-15 La parallela di Michieletto senza muro da zona 419-15 Mano out con la palla spinta di Lavia da zona 418-15 Palla spinta di Mandiraci da zona 418-14 Primo tempo Kozamernik17-14 Errore al servizio16-14 Mano out Romanò da seconda linea16-13 Mano out Rychlicki da zona 215-13 Diagonale stretta di Maar da zona 415-12 Mano out in pipe di Lavia14-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Tris!14-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò14-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò14-9 Mano out di Maar da zona 414-8 Mano out Rychlicki da zona 213-8 Out Maar da zona 4 in parallela12-8 Muroooooooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11-8 Murooooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooooo10-8 Errore al servizio SimonSi ripete il punto, era stato fischiato erroneamente un ace a Simon9-8 Pipe di Mandiraci9-7 Errore al servizio8-7 Diagonale di Mandiraci da zona 48-6nte il tocco di Lavia sul muro di7-6 Murooooooooooooooooo Brizaaaaaaaaaaaaaaard7-5 Diagonalente di Madiraci da zona 47-4 Mano out Michieletto in pipe6-4 Errore al servizio6-3 Gran difesa die mano out di Rychlicki da zona 25-3 Murooooooooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4-3 Errore al servizio4-2nte Rychlicki da zona 43-2 Tocconte di Maar da zona 43-1 Primo tempo Flavio2-1 Primo tempo Simon2-0 Mano out Michieletto da zona 41-0 Out Maar da zona 423-25 La pipe di Maar regala il secondo set a! Pareggia il conto la squadra emiliana con un buon primo set e qualche brivido di troppo nel finale: 1-123-24 La pipe di Michieletto22-24 Errore al servizio Garcia22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Garciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21-23 Michieletto! Da 5 metri mette a terra un pallone impossibile dopo una copertura di20-23 Fallo in palleggio di Brizard19-23 Errore al servizio18-23 Parallela di Maar da zona 418-22 Errore al servizio17-22 Mano out Romanò da zona 217-21 Diagonale di Rychlicki da seconda linea16-21 Primo tempo Simon16-20 La pipe di Mandiraci16-19 Diagonalente di Maar da zona 416-18nte il tocco di Romanò da zona 216-17 Errore al servizio16-16 Primo tempo Kozamernik15-16 Mano out Romanò da seconda linea15-15 Diagonale stretta di Lavia da zona 414-15 Errore al servizio14-14 CHE AZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Difese da una parte e dall’altra e Lavia col mano fuori conquista il punto per13-14 Parallela di Rychlicki da zona 212-14 Parallela di Romanò da zona 212-13 Errore al servizio11-13 Mandiraci in pipe con l’aiuto del nastro11-12 Muroooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooo su Maar10-12 La palla spinta di Maar da zona 410-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8-11 Errore al servizio7-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mandiraciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii7-10 Parallela di Mandiraci da zona 47-9 Mano out Rychlicki da seconda linea6-9nte Mandiraci da zona 46-8 Mano out Lavia da zona 45-8 Errore al servizio5-7 Out Romanò da seconda linea4-7 Diagonale di Romanò da seconda linea dopo la grande difesa di4-6 Primo tempo Galassi4-5 Errore al servizio3-5 Primo tempo Galassi3-4 Parallela di Rychlicki da zona 42-4 Mano out Maar da zona 42-3 Mano out Michieletto da zona 41-3 Murooooooooooooooooooo Simoooooooooooooooon1-2 Pallonetto di Michieletto da zona 40-2 Out di Michieletto da zona 40-1 Primo tempo Simon25-23 Errore al servgizio di Romanò eva-0.