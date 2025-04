Esports247.it - RuneScape: Dragonwilds, per quando è fissata la data ufficiale dell’early access?

Leggi su Esports247.it

L’attesa persta per giungere al termine. Nonostante non si abbia ancora una veraper l’early, questo nuovo capitolo della celebre saga MMORPG promette di trasportare i giocatori in una regione inesplorata del mondo di, come al solito piena di avventure, pericoli, misteri e chi più ne ha più ne metta.Ma perché un early? La risposta è semplice:ha sempre puntato sull’interazione con la community e sul suo coinvolgimento attivo nello sviluppo del gioco e gli sviluppatori vogliono essere sicuri di rispettare le volontà di una delle community più attive e coese del mondo degli MMORPG. Questo approccio collaborativo dovrebbe garantire che il titolo venga perfezionato prima del rilascio definitivo, previsto per l’inizio del 2026.