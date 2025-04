Ilary Blasi presenta The Couple a Verissimo e parla della relazione con Bastian | ‘Mi dà sicurezza’

Bastian Muller.Ospite nel salotto di Verissimo, Ilary Blasi si è mostrata radiosa, con uno sguardo sereno e pieno di emozione. Dopo un periodo lontano dai riflettori, la conduttrice torna in grande stile con il suo nuovo programma “The Couple“, in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile 2025.“Sono emozionata e felice di tornare in TV“, ha dichiarato a Silvia Toffanin. “Non so mai se sono davvero pronta, ma poi vado. Amo le sfide e questa è una grande opportunità per me“.“The Couple”: il nuovo reality game da un milione di euroIlary ha condiviso i dettagli del suo nuovo show: “Otto coppie, legate da rapporti familiari o di amicizia, dovranno dimostrare affiatamento e complicità. Il premio in palio? Un milione di euro, custodito in una cassaforte da aprire con delle chiavi vinte durante le prove”. Notizieaudaci.it - Ilary Blasi presenta The Couple a Verissimo e parla della relazione con Bastian: ‘Mi dà sicurezza’ Leggi su Notizieaudaci.it La conduttrice si racconta tra emozione, nuovi progetti televisivi e la ritrovata felicità accanto aMuller.Ospite nel salotto disi è mostrata radiosa, con uno sguardo sereno e pieno di emozione. Dopo un periodo lontano dai riflettori, la conduttrice torna in grande stile con il suo nuovo programma “The“, in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile 2025.“Sono emozionata e felice di tornare in TV“, ha dichiarato a Silvia Toffanin. “Non so mai se sono davvero pronta, ma poi vado. Amo le sfide e questa è una grande opportunità per me“.“The”: il nuovo reality game da un milione di euroha condiviso i dettagli del suo nuovo show: “Otto coppie, legate da rapporti familiari o di amicizia, dovranno dimostrare affiatamento e complicità. Il premio in palio? Un milione di euro, custodito in una cassaforte da aprire con delle chiavi vinte durante le prove”.

