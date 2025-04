Robert Pattinson a Favignana per The Odyssey | fan in delirio FOTO E VIDEO

Favignana si è trasformata in un gigantesco set cinematografico per accogliere The Odyssey, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan. Con un budget che supera i 200 milioni di dollari e un cast da sogno, il film riporta l’epica omerica sul grande schermo in una veste mai vista prima. Dopo aver accolto star del calibro di Matt Damon, Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland e Lupita Nyong’o, l’isola siciliana ha dato ora il benvenuto a due nuovi protagonisti: Anne Hathaway e Robert Pattinson, sbarcati sull’isola per girare le loro scene cruciali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.itLa presenza dei due attori ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che li hanno attesi fuori dal ristorante Cala Bianca, in via Mazzini, dove si sono riuniti per cena insieme a Tom Holland e Brighton McCloskey, regalando selfie e sorrisi. Cinemaserietv.it - Robert Pattinson a Favignana per The Odyssey: fan in delirio (FOTO E VIDEO) Leggi su Cinemaserietv.it si è trasformata in un gigantesco set cinematografico per accogliere The, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan. Con un budget che supera i 200 milioni di dollari e un cast da sogno, il film riporta l’epica omerica sul grande schermo in una veste mai vista prima. Dopo aver accolto star del calibro di Matt Damon, Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland e Lupita Nyong’o, l’isola siciliana ha dato ora il benvenuto a due nuovi protagonisti: Anne Hathaway e, sbarcati sull’isola per girare le loro scene cruciali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.itLa presenza dei due attori ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che li hanno attesi fuori dal ristorante Cala Bianca, in via Mazzini, dove si sono riuniti per cena insieme a Tom Holland e Brighton McCloskey, regalando selfie e sorrisi.

