Dove mangiare una buona pizza a Milano?

, capitale del gusto e dell’innovazione culinaria, ha fatto dellaun’arte in continua evoluzione. Dimenticate la classica distinzione tra napoletana e romana: nel capoluogo meneghino lasi declina in mille sfumature, tra impasti leggeri e alveolati, cotture perfette e topping che spaziano dal più tradizionale al più audace. In questa guida vi portiamo alla scoperta di dodici pizzerie imperdibili,la qualità delle materie prime e la maestria deiioli trasformano ogni assaggio in un’esperienza unica.ULTRA Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultra(@ultra.)Un ambiente contemporaneolasi abbina a cocktail ricercati.Situato in zona Porta Romana, il locale offre un’esperienza conviviale con tavoli comuni e un’atmosfera dinamica.