Calciomercato.it - Dimarco fa esplodere San Siro: ma Inzaghi non è contento della sua Inter

Il canterano nerazzurro sblocca il risultato prima dell’vallo, anche se il tecnico non è particolarmente soddisfattoprova dei suoiTira un sospiro di sollievo Simonedopo il vantaggio firmato, in un match dove l’stava faticando per sbloccare il risultato.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itIl Parma inoltre si era fatto insidioso in un paio di occasioni davanti a Sommer, specialmente con la conclusione di Cancellieri. A togliere le castagne dal fuoco ai nerazzurri ci ha pensato il canterano numero 32, autore di una vera e propria prodezza qualche minuto prima dell’vallo: tocco di fino con il sinistro, prima di anticipare Suzuki in uscita con il piede debole. Secondo centro in campionato estagione per il nazionale azzurro, alfiere sempre più indispensabile nelle alchimie di