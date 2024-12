Gossipnews.tv - Caos in Studio: L’Ospite Abbandona Lo Studio in Diretta!

Un momento diinaspettato: Teo Mammucari avrebbe lasciato lodurante l’intervista. Ecco che cosa è accaduto!Il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, continua a far parlare di sé, ma non solo per le interviste brillanti e provocatorie. Di recente, un rumor clamoroso ha scosso il web: pare che Teo Mammucari, noto volto della televisione italiana, abbia lasciato lodurante la registrazione della sua intervista con Fagnani. Questo gesto improvviso avrebbe spiazzato tutti, alimentando ipotesi e curiosità.Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Mammucari era tra gli ospiti previsti per le prossime puntate. Tuttavia, l’intervista si sarebbe interrotta bruscamente. Pare che, dopo le prime domande, il conduttore si sia mostrato infastidito, decidendo di andarsene sotto lo sguardo incredulo del pubblico presente.