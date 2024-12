Inter-news.it - Calhanoglu: «Napoli e Atalanta? Corrono, ma siamo lì! Sarà lunga»

è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo, alle ore 18.30, andrà in scena Inter-Parma valevole per la quindicesima giornata di campionato. Ecco di seguito quanto detto a DAZN prima del fischio d’inizioCORSA SCUDETTO – Hakanparla così prima di Inter-Parma: «Come sto fisicamente? Prima volta che mi succede così, gioco da tre anni senza problemi e ora ho avuto questi due infortuni alla stessa gamba ma sono contento di essere tornato.? Oratutti, nonfacile e lo sappiamo ma secondo me è meglio così. Loro si sono rinforzati mentre noigli stessi con due/tre innesti. Peròancora lì come gli altri,lungo il campionato. Mondiale per Club? Non abbiamo parlato di questo, pensolo a campionato e Champions League.