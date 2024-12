Lanazione.it - Al via la 28ª Edizione del Toscana Gospel Festival

Arezzo, 6 dicembre 2024 – Al via la 28ªdelUn viaggio nella magia deldal 15 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 A dicembre, lasi accenderà con le emozioni e l’energia della musica, ospitando la XXVIIIªdel, il più grande evento di musicain Italia e uno dei più importanti in Europa. Dal 1996 rappresenta un punto di incontro unico tra cultura italiana e afroamericana, unendo spiritualità, arte e comunità in un’esperienza musicale indimenticabile. Un omaggio alla tradizione e al cambiamento Quest’anno ilcelebra il 60° anniversario di "A CHANGE IS GONNA COME" di Sam Cooke, capolavoro simbolo di speranza e riscatto sociale. Era il 1964 e poche settimane prima Martin Luther King aveva guidato a Washington la marcia per i Diritti Civili, il Lavoro e la Libertà, tenendo il famoso discorso nel quale più volte ripeteva “I Have a dream – io ho un sogno”.