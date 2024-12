Lanazione.it - A Firenze una discussione sulla sinistra dopo la vittoria di Trump

Leggi su Lanazione.it

, 5 dicembre 2024 – Il 6 dicembre il circolo Pd Santa Croce, in piazza dei Ciompi a, è in programma l'iniziativa pubblica 'Un cambiamento d'epoca? Lae l'Europaladi'. L’incontro pubblico sarà introdotto da Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, moderato da Stefania Lio, vicesegretaria del Pd Toscana e vedrà la partecipazione di Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito democratico, con l’intervento di Camilla Laureti, europarlamentare e vicepresidente S&D, Marco Del Panta, segretario generale dell’Istituto Universitario Europeo di, Arturo Scotto, deputato e capogruppo Pd in Commissione Lavoro, Guido Moltedo, giornalista esperto di politica Usa. Si analizzeranno le conseguenze derivanti dalladi, per l'America e per tutto il mondo.